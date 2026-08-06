КХЛ объявила о старте сезона 2026/27 5 сентября матчем в Ярославле

КХЛ открывает сезон 2026/27 5 сентября матчем между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле. В этот же день пройдут игры «Автомобилист» - «Динамо», СКА - «Лада», «Спартак» - «Торпедо», «Северсталь» - «Салават Юлаев», «Ак Барс» - «Сибирь».
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