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Царьград

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КХЛ объявила о старте сезона 2026/27 5 сентября матчем в Ярославле

КХЛ объявила о старте сезона 2026/27 5 сентября матчем в Ярославле

КХЛ открывает сезон 2026/27 5 сентября матчем между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле. В этот же день пройдут игры «Автомобилист» - «Динамо», СКА - «Лада», «Спартак» - «Торпедо», «Северсталь» - «Салават Юлаев», «Ак Барс» - «Сибирь».

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