Светофоры с распознаванием лиц нельзя использовать для штрафов

Ранее в СМИ прошла новость о начале тестирования новых светофоров с функцией распознавания лиц. Предполагалось, что они могут быть использованы для идентификации пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии