Фрадков: Москва и Минск остаются верными союзниками и партнерами

Россия и Белоруссия остаются верными союзниками и партнерами и понимают стоящие перед ними задачи и пути их решения в рамках Союзного государства, заявил заместитель министра обороны России Павел Фрадков 21 сентября в ходе визита в Минск.
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