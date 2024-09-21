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Фрадков: Москва и Минск остаются верными союзниками и партнерами

Россия и Белоруссия остаются верными союзниками и партнерами и понимают стоящие перед ними задачи и пути их решения в рамках Союзного государства, заявил заместитель министра обороны России Павел Фрадков 21 сентября в ходе визита в Минск.

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