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Впервые за 3 года: Солдат гонят в самое пекло. Обе стороны пошли ва-банк. Наш натиск остановлен. "Двухсотые" штабелями. Сводка с фронтов СВО

Впервые за 3 года: Солдат гонят в самое пекло. Обе стороны пошли ва-банк. Наш натиск остановлен. "Двухсотые" штабелями. Сводка с фронтов СВО

Вскоре после того, как США и Россия официально подтвердили, что состоялись первые телефонные переговоры между президентами, военкоры отметили, что весь фронт двинулся вперёд – наши бойцы расширяют плацдармы по всему ТВД на квадратные километры в стуки.

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