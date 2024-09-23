В Приморском крае медведь загрыз двух мужчин, отдыхавших на даче

Лучегорск. Приморский край. Агрессивный медведь убил двоих мужчин в Приморском крае. Трагедия произошла в садовом товариществе возле поселка Лучегорск Пожарского районе, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.
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