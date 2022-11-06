Регион 29

100 подписчиков

Для Архангельского батальона в зону СВО отправили вторую партию посылок

Для Архангельского батальона в зону СВО отправили вторую партию посылок

В направлении юга России сегодня улетел второй борт с дополнительной амуницией, средствами ведения боевых действий и необходимыми предметами быта, которые будут переданы бойцам Архангельского батальона, участвующим в специальной военной операции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх