Для Архангельского батальона в зону СВО отправили вторую партию посылок

В направлении юга России сегодня улетел второй борт с дополнительной амуницией, средствами ведения боевых действий и необходимыми предметами быта, которые будут переданы бойцам Архангельского батальона, участвующим в специальной военной операции.
В направлении юга России сегодня улетел второй борт с дополнительной амуницией, средствами ведения боевых действий и необходимыми предметами быта, которые будут переданы бойцам Архангельского батальона, участвующим в специальной военной операции.
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