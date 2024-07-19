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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Крым стал абсолютным фаворитом в «цветочном» рейтинге России

Крым стал абсолютным фаворитом в «цветочном» рейтинге России

Крым стал абсолютным фаворитом среди российских направлений для флоритуризма (цветочного туризма). Каждый четвертый опрошенный путешественник (26%) хотел бы отправиться в республику, чтобы увидеть цветущие поля лаванды.

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