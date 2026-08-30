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Царьград

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Петрозаводская консерватория сообщила о смерти музыканта Векслера

Петрозаводская консерватория сообщила о смерти музыканта Векслера

28 августа 2026 года скрипач Климентий Векслер, заслуженный артист РФ и профессор Петрозаводской консерватории, скончался на 95-м году жизни в Карелии.

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