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Журнал «Профиль»

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Доллар на рынке Forex поднялся выше 88 рублей впервые за полтора года

Доллар на рынке Forex поднялся выше 88 рублей впервые за полтора года

В среду, 2 сентября, курс пары USD/RUB на международном рынке Forex поднимался до 88,35 руб. впервые с 11 марта 2025 года.

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