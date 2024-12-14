Российские силы ликвидировали иностранных наемников ВСУ из Колумбии в ЛНР. По словам военного эксперта Андрея Марочко, помимо колумбийских, среди украинских военных есть наемники и из других стран Латинской Америки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии