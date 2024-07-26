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Эндшпиль «догорающего» лета: август не порадует москвичей жаркой погодой

Эндшпиль «догорающего» лета: август не порадует москвичей жаркой погодой

Август в Москве не порадует жарой, температура днем будет колебаться в районе 21 градуса тепла. О прогнозе на последний месяц лета рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

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