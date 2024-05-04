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Линия ангела-хранителя: ищем на ладони букву «М», что она означает

Линия ангела-хранителя: ищем на ладони букву «М», что она означает

Линия ангела-хранителя: ищем на ладони букву «М», что она означает Алёна ЮрьеваХиромантия, искусство гадания по линиям ладони, имеет свои корни в древних временах, когда астрология и магия проникали в жизнь людей.

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