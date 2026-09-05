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Жилетки и панамы снова в моде: 7 вещей из прошлого вернулись в гардероб осенью 2026 года

Жилетки и панамы снова в моде: 7 вещей из прошлого вернулись в гардероб осенью 2026 года

Каждый год несколько забытых когда-то вещей снова возвращаются в моду. И конец лета и начало осени 2026 года не станут исключением.

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