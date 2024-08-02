Сегодня в РФ отмечается День Воздушно-десантных войск, а в союзной Белоруссии — День десантников и Сил специальных операций ВС РБ Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны «крылатой пехоты» Союзного государства.
Сегодня в РФ отмечается День Воздушно-десантных войск, а в союзной Белоруссии — День десантников и Сил специальных операций ВС РБ
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Юрий Ильинов
ФСБ РФ дала первый официальный комментарий по состоявшемуся обмену заключенными Центр общественных связей ФСБ России дал первый официальный комментарий по состоявшемуся сегодня в Турции обмену заключенными между Россией и США при участии Германии, Беларуси и Словении. На Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО – сообщает ЦОС ФСБ РФ без указания конкретных фамилий. Кроме того, на Родину вернулись двое несовершеннолетних граждан России. В ведомстве подчеркнули, что их возвращение стало возможным благодаря планомерной работе государственных служб и зарубежных партнеров. ФСБ добавляет, что вернувшиеся домой граждане РФ обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности нашей стране. Также ЦОС ФСБ распространил кадры погрузки предназначенных для обмена лиц в самолет для их транспортировки в Турцию. https://vk.com/video-31371206_456274422 Прокомментировал состоявшийся обмен и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик заявил, что полезнее вытащить своих граждан, работавших в интересах страны, нежели ждать, пока предатели сгниют в тюрьме. Медведев намекнул, что за границей они не будут в полной безопасности. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей – написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале. Напомним, несколько ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что уехавшие за границу враги России должны там и остаться, а не враги пусть возвращаются на Родину.
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16 час.
Юрий Ильинов
..В банк пришла бедно одетая старушка и обратилась к клерку: - Я бы хотела открыть у вас счёт. Но поскольку денег у меня много, я бы хотела, чтобы это сделал директор банка. - И сколько же у вас денег? Старушка выставила на стол потрёпанный рюкзачок и раскрыла молнию. Рюкзак был набит деньгами. Клерк отправился за директором. Когда директор увидел такое количество денег, он задал вопрос: - Извините, а откуда у вас так много денег? - А я на пари играю! - Как это? - Ну... Вот спорим на двадцать пять тысяч долларов, что у вас яйца квадратные! - Ну, спорим! – улыбнулся директор банка и протянул руку. - Ну, нет! Всё-таки сумма немаленькая. Завтра я буду у вас со своим адвокатом без пяти десять утра. Чтобы сразу всё оформить юридически! Вечером диpектор банка принял дома ванну, расcмотрел себя в зеркало, чтобы на всякий случай убедиться, что у него всё в порядке – мало ли что в жизни бывает. На следующий день без пяти десять стaрушка с адвoкатом входили в дверь кабинета директора. - Принесли деньги? – обрадовался директор. - Да, конечно! Но вы должны снять штаны и доказать! Не стесняйтесь. Кроме нас троих этого никто не увидит. Сумма-то солидная! Директор, который внимательно осмотрел себя дома утром ещё раз в зеркало, спокойно спустил штаны. - Видите: всё нормально. Не квадратные! - Я должна их потрогать! – сказала старушка, подошла к директору и взялась за его яйца. Директор вдруг увидел, как по стене медленно сползает тело адвоката. - В чём дело? – спросил директор старушку. - Просто он сейчас проиграл мне сто тысяч долларов. Я заключила с ним пари, что ровно в десять я буду держать директора национального банка за яйца! – спокойно ответила старушка.
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8 час.
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