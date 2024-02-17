☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    То, что сейчас у абхазов, назревало давно. Только, кажется, старались этого не замечать.Абхазия отказалас...
  • Семенков Александр
    Красавчик! Всём нос утер!"Журналист-неудач...
  • lenivka
    Нельзя быть такими подлыми по отношению к России.Абхазия отказалас...

Умер Навальный

Умер Навальный

Виктор Анисимов Ехал с работы и по радио в новостях услышал о смерти Навального в исправительной колонии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Голованова
Ну что за позорная статья? Вы ставите знак равенства предателя с Путиным!? Смешно! Навальный- враг, предатель иноагент сотворивший много зла в стране, которая дала ему все!и Россия его не забрала из Германии(!) Его ОТПРАВИЛИ оттуда. Потому что этот предатель нужен в России. А там он график никому не нужен. И нечего пиарить его смерть. Он кто? Академик? Посол? Великий врач, инженер? Который что то хорошее сделал для страны? Кто? А никто! Предатель и негодяй, поливавший дерьмом свою страну. Ну умер и умер! Умер тупо арестант.
Ответить
10 час.
Олег Руднев
Ну издох иуда. И всё , забыли.
Ответить
5 час.
Silver Kont
Или в мир иной... Вместе с мамашей...  Или мамаше с ней...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх