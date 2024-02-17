Умер Навальный

Людмила Голованова

Ну что за позорная статья? Вы ставите знак равенства предателя с Путиным!? Смешно! Навальный- враг, предатель иноагент сотворивший много зла в стране, которая дала ему все!и Россия его не забрала из Германии(!) Его ОТПРАВИЛИ оттуда. Потому что этот предатель нужен в России. А там он график никому не нужен. И нечего пиарить его смерть. Он кто? Академик? Посол? Великий врач, инженер? Который что то хорошее сделал для страны? Кто? А никто! Предатель и негодяй, поливавший дерьмом свою страну. Ну умер и умер! Умер тупо арестант.