Виктор Анисимов Ехал с работы и по радио в новостях услышал о смерти Навального в исправительной колонии.
Умер Навальный
Комментарии
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Людмила Голованова
Ну что за позорная статья? Вы ставите знак равенства предателя с Путиным!? Смешно! Навальный- враг, предатель иноагент сотворивший много зла в стране, которая дала ему все!и Россия его не забрала из Германии(!) Его ОТПРАВИЛИ оттуда. Потому что этот предатель нужен в России. А там он график никому не нужен. И нечего пиарить его смерть. Он кто? Академик? Посол? Великий врач, инженер? Который что то хорошее сделал для страны? Кто? А никто! Предатель и негодяй, поливавший дерьмом свою страну. Ну умер и умер! Умер тупо арестант.
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10 час.
Олег Руднев
Ну издох иуда. И всё , забыли.
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5 час.
Silver Kont
Или в мир иной... Вместе с мамашей... Или мамаше с ней...
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4 час.
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