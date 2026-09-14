Рост выдачи кредитных карт в России: причины и особенности

В России в августе 2025 года количество выданных кредитных карт достигло максимума с начала года. За месяц банки оформили 1,54 миллиона новых договоров, что на 11% больше по сравнению с июлем и на 9% выше показателей прошлого года.
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