Выжило 27 человек: что известно к этой минуте о катастрофе пассажирского лайнера Баку-Грозный в казахстанском Актау

Выжило 27 человек: что известно к этой минуте о катастрофе пассажирского лайнера Баку-Грозный в казахстанском АктауВ авиакатастрофе рейса Баку-грозный в казахстанском Актау, по последним данным, выжило 27 человек.
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