Выезд, контроль и результат. Команда депутата Алтухова трудится в режиме «здесь и сейчас»В условиях, когда прибрежные города Краснодарского края регулярно сталкиваются с угрозами и последствиями атак, присутствие депутата на местах становится особенно важным.
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