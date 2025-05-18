В Конаково открылась выставка работ Народного художника России Владимира Каленского

Выставка посвящена 80-летию Великой Победы и располагается в фойе ДК «Современник». Ее организатором стала дочь, также художница Анисия Каленская при поддержке администрации Конаковского муниципального округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии