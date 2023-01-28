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Тен Хаг о прогрессе Рэшфорда при нем: «Я не Гарри Поттер. Дело в его уверенности»

Эрик тен Хаг высказался о прогрессе Маркуса Рэшфорда под его руководством.  В последних десяти матчах за «Манчестер Юнайтед» форвард забил 10 мячей.

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