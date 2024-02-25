Пленный украинец рассказал о трудностях ВСУ на запорожском участке

Взятый в плен боец элитной украинской 82-й отдельной штурмовой бригады Максим Попок рассказал о трудностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском участке — до позиций на запорожском участке фронта бойцам приходится идти по 10-11 километров из-за постоянных угроз со стороны российской артиллерии.
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