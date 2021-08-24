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Новая версия PlayStation 5 уже появилась в Европе

Новая версия PlayStation 5 уже появилась в Европе

Новая версия консоли PlayStation 5, продолжает появляться в магазинах в разных уголках планеты. Вслед за информацией о появлении новой версии в австралийских магазинах стало известно о том, что она также стала поступать в магазины Великобритании.

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