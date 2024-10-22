Жители Шелаболихи недовольны графиком работы автобусов после прорыва дамбы

Власти района намерены начать ремонт пешеходного моста уже на этой неделе Жители села Шелаболиха, где в начале октября рухнула дамба, недовольны графиком работы и маршрутом автобуса, который возит сельчан в объезд разрушенной дороги.
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