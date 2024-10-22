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Жители Шелаболихи недовольны графиком работы автобусов после прорыва дамбы

Жители Шелаболихи недовольны графиком работы автобусов после прорыва дамбы

Власти района намерены начать ремонт пешеходного моста уже на этой неделе Жители села Шелаболиха, где в начале октября рухнула дамба, недовольны графиком работы и маршрутом автобуса, который возит сельчан в объезд разрушенной дороги.

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