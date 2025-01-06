Назван самый эффективный способ сбросить вес после новогодних праздников

Диетолог Кабанов предложил сократить потребление жиров после Нового года Самым эффективным способом сбросить вес после новогодних праздников будет сокращение потребления насыщенных жиров и добавленного сахара, рассказал «Ленте.
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