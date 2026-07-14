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Как работают скрытые механизмы доверия в рекламе: личный разбор пяти триггеров

Как работают скрытые механизмы доверия в рекламе: личный разбор пяти триггеров

За годы работы с рекламой я пришла к одному простому, но очень жесткому выводу. Можно потратить месяцы на шлифовку заголовка, перебрать сотни креативов и вложить в трафик целое состояние, но если в самом основании конструкции зияет пустота недоверия — всё развалится.

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