Как работают скрытые механизмы доверия в рекламе: личный разбор пяти триггеров

За годы работы с рекламой я пришла к одному простому, но очень жесткому выводу. Можно потратить месяцы на шлифовку заголовка, перебрать сотни креативов и вложить в трафик целое состояние, но если в самом основании конструкции зияет пустота недоверия — всё развалится.