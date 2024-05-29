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Женщины и молодые люди стали чаще посещать казино в стране

Женщины и молодые люди стали чаще посещать казино в стране

Доля женщин среди посетителей российских казино увеличилась в течение последних нет. В том числе повысился процент молодежи среди гостей таких развлекательных объектов, сообщает РБК со ссылкой на представителей игорных зон.

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