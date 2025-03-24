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В Бурятии ввели режим ЧС из-за размытой паводком дороги

В Бурятии ввели режим ЧС из-за размытой паводком дороги

В селе Куготы Республики Бурятия был введен режим ЧС после того, как паводковая вода размыла дорогу. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба агентства по гражданской обороне (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС) по региону.

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