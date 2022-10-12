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Зонд NASA сумел изменить траекторию опасного для Земли астероида

Жители Земли могут перевести дыхание: теперь ясно, как справиться с одной из космических угроз. В NASA подтвердили, что запущенный зонд "Дарт" успешно выполнил свою смертельную миссию и сумел отклонить орбиту астероида Диморфа на целых 32 минуты.

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