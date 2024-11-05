Сотрудники Водлозерского парка в Карелии установили GPS-ошейник на медведя

Вместе с медведем ошейник умеет уходить в спячку. Проект «В соседстве с медведями» реализуется в Кижском заказнике в карельском Заонежье с декабря 2023 года при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».
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