«Придется рыбу в магазине покупать»: калужане жалуются, что им отрезали доступ к Новоскаковскому карьеру

Читатель прислал в редакцию «Калужских новостей» видео, как он пытается попасть на Новоскаковский карьер возле Льва Толстого, чтобы порыбачить, но наталкивается на ограду, перекрывающую доступ к берегуЧитатель прислал в редакцию "Калужских новостей" видео, как он пытается попасть на Новоскаковский карьер возле Льва Толстого, чтобы порыбачить, но наталкивается на ограду, перекрывающую доступ к берегу.
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