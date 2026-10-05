«Придется рыбу в магазине покупать»: калужане жалуются, что им отрезали доступ к Новоскаковскому карьеру

Читатель прислал в редакцию «Калужских новостей» видео, как он пытается попасть на Новоскаковский карьер возле Льва Толстого, чтобы порыбачить, но наталкивается на ограду, перекрывающую доступ к берегуЧитатель прислал в редакцию "Калужских новостей" видео, как он пытается попасть на Новоскаковский карьер возле Льва Толстого, чтобы порыбачить, но наталкивается на ограду, перекрывающую доступ к берегу.