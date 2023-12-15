США готовят коалиционные силы для сдерживания хуситов в Красном море

Портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что администрация президента США 15 декабря может объявить о развертывании коалиционных сил для сдерживания атак хуситов против гражданских судов в Красном море.
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