Академик РАН Лукьянов назвал 125 лет пределом жизни человека

Предельной продолжительностью жизни человека на Земле на сегодня остается 125 лет. Об этом 10 октября заявил академик РАН, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им.
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