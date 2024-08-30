Капроновые колготки держу в бачке унитаза, а скотч приклеиваю к одежде. 7 хитростей от мудрых хозяек

Содержание Черный перец Корица в раковину Старые тетради Чистый пол Картофельный крахмал в обувь Чулок в сливной бачок Скотч поможет Черный перец При стирке темной одежды в отсек для полоскания добавьте ½ чайной ложки черного молотого перца.
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