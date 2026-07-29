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proavto21

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Volga K40: честный взгляд на возрожденный кроссовер с китайскими корнями

Volga K40: честный взгляд на возрожденный кроссовер с китайскими корнями

Признаюсь, новость о возрождении бренда Volga вызвала у меня смешанные чувства. С одной стороны — ностальгия и гордость за отечественное имя, с другой — понимание, что чудес не бывает, и под новой эмблемой, скорее всего, скрывается очередной китайский партнер.

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