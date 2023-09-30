Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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5 способов визуально расширить пространство небольшой комнаты

5 способов визуально расширить пространство небольшой комнаты

Иногда следование традициям оформления комнаты жилища приводит к её захламлению. Данный материал расскажет о том, какие замены следует произвести в небольшой комнате, чтобы в ней стало больше места и визуально, и по факту.

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