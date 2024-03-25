На Украине призвали отправлять уклонистов в «концлагеря и штрафбаты»

Командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Маслов в понедельник, 25 марта, заявил, что украинцам, уклоняющимся от мобилизации, «место в концлагерях и штрафбатах», – сообщает украинское издание Страна.
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