Юрист назвал  «сетевое недержание» причиной проблем с вечеринкой Ивлеевой

Какой-либо ответственности, прямо предусмотренной за проведение вечеринок, нет, объяснил «Известиям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, комментируя скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.
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