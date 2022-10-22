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Знарок о «Зеленом дерби»: «Я еще не прочувствовал, но понимаю, что здесь долгая история. Для меня каждая игра как дерби»

Олег Знарок признался, что еще не прочувствовал принципиальность «Зеленого дерби». «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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