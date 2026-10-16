Решения нет, но кафе у сети уже работает в новом московском гипермаркете формата XS, а «Перекрёсток» и «Глобус» делают ставку на общепит.
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