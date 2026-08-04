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Регионы России

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Туризм в России вырос: более 43 млн поездок в первом полугодии 2026 года

Туризм в России вырос: более 43 млн поездок в первом полугодии 2026 года

За первую половину 2026 года туристы совершили более 43 миллионов поездок по России, из которых более 3 миллионов — иностранные граждане, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, посвящённом развитию внутреннего туризма.

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