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Царьград

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Кинотеатры в России: рекордно низкая посещаемость за три года — 39,3 млн зрителей

Кинотеатры в России: рекордно низкая посещаемость за три года — 39,3 млн зрителей

Посещаемость российских кинотеатров в первом квартале 2023 года снизилась до 39,3 млн зрителей, что является минимумом за три года, согласно данным Фонда кино.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
А что смотреть то? Одна шелуха, а не кино. Или сопли на весь экран, или про полицию с одним и тем же сюжетом.
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20 час.
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