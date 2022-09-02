В ЦДРА с участием юнармейцев и кадет прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний

Все выступавшие пожелали ребятам не только успешно овладевать знаниями, но и вести активный образ жизни, заниматься спортом, проявлять инициативу в общественных делах и стать настоящими патриотами любимой России.
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