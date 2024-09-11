Один человек погиб и несколько пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Москве и Московской области

Москва, 10 сентября /Синьхуа/ -- В результате атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник в своем Telegram-канале.
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