Морозко, царевна Несмеяна, змей Горыныч и другие. 🔹В депо «Выборгское» граффитисты разрисовывают состав метро картинками.
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Морозко, царевна Несмеяна, змей Горыныч и другие. 🔹В депо «Выборгское» граффитисты разрисовывают состав метро картинками.