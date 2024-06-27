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Агент Михеева: «У Ильи было несколько вариантов. Он взвесил все плюсы и минусы, пообщался с Задоровым, и решил продолжить карьеру в «Чикаго»

«Месяц назад «Ванкувер» дал право Михееву общаться с другими командами. Илья имел время на выбор, у него было несколько вариантов.

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