Магнитная буря уровня G2: землянам стоит ожидать полярные сияния

На Земле наблюдается магнитная буря уровня G2, вызывающая полярные сияния на средних широтах. Ученые из Института космических исследований прогнозируют возможное усиление и влияние на энергетические системы и спутниковую навигацию.
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