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Россия лишает Казахстан трех жизненно важных проектов: строительство нового обхода, перенос производства тантала и уход с Байконура

Россия лишает Казахстан трех жизненно важных проектов: строительство нового обхода, перенос производства тантала и уход с Байконура

Интересная жизнь с Vera Star В очередной раз становится понятно, что Россия устав от поведения своих "надежных партнеров" из числа республик Средней Азии, решила стратегически важные проекты реализовывать без их участия.

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