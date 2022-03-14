Закон и Порядок

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Китайская Европа, или почему санкции против России слабее, чем кажутся

Китайская Европа, или почему санкции против России слабее, чем кажутся

Выношу из комментариев мнение специалиста по таможне. Если коротко – заменить европейские товары не так сложно, достаточно дать каперам зелёный свет.

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