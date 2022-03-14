Китайская Европа, или почему санкции против России слабее, чем кажутся

Выношу из комментариев мнение специалиста по таможне. Если коротко – заменить европейские товары не так сложно, достаточно дать каперам зелёный свет.
Популярные статьи
- Доплевались в Россию! Будут работать в Бангладеш! Музыканты, грубо высказывавшиеся о России, лишились контрактов
- Ваня Ургант, осудивший свою страну и исчезнувший после этого, вдруг объявился и полагает, что его надо "понять и простить"
- Французский наёмник не сдержал слёз после российского удара по Яворовскому полигону
Свежие комментарии