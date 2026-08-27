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FiNE NEWS

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Захарова заявила о ядерном шантаже в результате ударов по Энергодару

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 27 августа на брифинге в Москве заявила, что удары по городу Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, осуществляемые Вооружёнными силами Украины, представляют собой сознательную попытку ядерного шантажа.

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