Захарова заявила о ядерном шантаже в результате ударов по Энергодару

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 27 августа на брифинге в Москве заявила, что удары по городу Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, осуществляемые Вооружёнными силами Украины, представляют собой сознательную попытку ядерного шантажа.