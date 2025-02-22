Заберут у Киева все: что известно о новых требованиях США по полезным ископаемым Украины

США выдвинули новые требования Украине по сделке с полезными ископаемыми. Они потребовали от Киева половину доходов от природных ресурсов и портов, а также 500 миллиардов долларов за оказанную помощь в конфликте с Россией.
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